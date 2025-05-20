В столице человека порезали стеклом: правоохранители устанавливают обстоятельства

Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений мужчиной в Деснянском районе столицы. Столичные Telegram-каналы сообщают, что якобы на Лесной человека порезали стеклом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Детали

Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений мужчиной в Деснянском районе столицы. Информация о мужчине с травмами поступила в полицию сегодня около 20:00. Предварительно установлено, что перед этим компания лиц употребляла алкоголь - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются.

Напомним

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