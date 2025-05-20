В столице человека порезали стеклом: правоохранители устанавливают обстоятельства

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”
Эксклюзив
14:51 • 20969 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
14:05 • 58796 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 127303 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 61273 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 121675 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 60007 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 198237 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 96416 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 158271 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 110530 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.7м/с
83%
745мм
Популярные новости

В Украине ожидается теплая погода с "идеальной" температурой - Диденко

20 мая, 09:58 • 27294 просмотра

Бельгия планирует передать F-16 Украине раньше срока и рассматривает участие в миротворческой миссии

20 мая, 12:03 • 29893 просмотра

ЕС раскрыл содержание 17-го пакета санкций против россии

20 мая, 12:57 • 41633 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

14:33 • 75878 просмотра

Республиканцы рискуют потерять крупнейшего донора? Маск заявил, что сократит политические расходы

17:11 • 26527 просмотра
публикации

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

14:33 • 76188 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 127303 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 121675 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 198237 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 167405 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 119554 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 86463 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 82106 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 164809 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 166561 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

В столице человека порезали стеклом: правоохранители устанавливают обстоятельства

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

В Деснянском районе Киева полиция расследует обстоятельства травмирования мужчины. Сообщение об инциденте поступило около 20:00, пострадавший госпитализирован.

В столице человека порезали стеклом: правоохранители устанавливают обстоятельства

Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений мужчиной в Деснянском районе столицы. Столичные Telegram-каналы сообщают, что якобы на Лесной человека порезали стеклом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Детали

Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений мужчиной в Деснянском районе столицы. Информация о мужчине с травмами поступила в полицию сегодня около 20:00. Предварительно установлено, что перед этим компания лиц употребляла алкоголь

- говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются.

Напомним

Сотрудники следственного управления полиции Киевской области сообщили о подозрении водителю за совершение ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Киев
Brent
$65.57
Bitcoin
$105,284.50
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,290.59
Ethereum
$2,450.13