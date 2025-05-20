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У столиці людину порізали склом: правоохоронці встановлюють обставини

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

У Деснянському районі Києва поліція розслідує обставини травмування чоловіка. Повідомлення про інцидент надійшло близько 20:00, потерпілого госпіталізовано.

У столиці людину порізали склом: правоохоронці встановлюють обставини

Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень чоловіком у Деснянському районі столиці. Столичні Telegram-канали повідомляють, що нібито на Лісовій людину порізали склом. Про це пише УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Києві.

Деталі

Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень чоловіком у Деснянському районі столиці. Інформація про чоловіка із травмами надійшла до поліції сьогодні близько 20:00 години. Попередньо встановлено, що перед цим компанія осіб вживала алкоголь

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Наразі потерпілого госпіталізовано до лікарні, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються.

Нагадаємо

Співробітники слідчого управління поліції Київської області повідомили про підозру водію за вчинення ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

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