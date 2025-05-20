У столиці людину порізали склом: правоохоронці встановлюють обставини

Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень чоловіком у Деснянському районі столиці. Столичні Telegram-канали повідомляють, що нібито на Лісовій людину порізали склом. Про це пише УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Києві.

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Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень чоловіком у Деснянському районі столиці. Інформація про чоловіка із травмами надійшла до поліції сьогодні близько 20:00 години. Попередньо встановлено, що перед цим компанія осіб вживала алкоголь - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Наразі потерпілого госпіталізовано до лікарні, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються.

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