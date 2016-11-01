В США столкнулись школьный и пригородный автобусы: 6 погибших

По данным полиции Балтимора, на момент столкновения в школьном автобусе были не школьники, он перевозил студентов.

Власти Балтимора отмечают, что в результате столкновения погибли шесть человек, в том числе пятеро пассажиров пригородного автобуса и водитель школьного автобуса. Среди пяти раненых, один человек находится в критическом состоянии.

По предварительному расследованию ДТП, полиция определила, что сначала школьный автобус ударил автомобиль марки Ford Mustang, затем он врезался в столб возле кладбища, а после этого его отбросило на проезжую часть, где он столкнулся с пригородным автобусом.

Как сообщал УНН, 25 сентября в американском Балтиморе в результате стрельбы были ранены восемь человек.