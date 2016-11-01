В США зіткнулися шкільний та приміський автобуси: 6 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Балтиморі на сході США шкільний автобус зіткнувся з приміським, внаслідок чого шестеро загинуло, і щонайменше п’ятьох було поранено, передає УНН з посиланням на Washington Рost.
За даними поліції Балтимора, на момент зіткнення у шкільному автобусі були не було школярів, він перевозив студентів.
Влада Балтимора зазначає, що внаслідок зіткнення загинуло шість осіб, у тому числі п’ятеро пасажирів приміського автобусу та водій шкільного автобусу. Серед п’яти поранених, одна особа перебуває в критичному стані.
За попереднім розслідуванням ДТП, поліція визначила, що спочатку шкільний автобус вдарив автомобіль марки Ford Mustang, потім він врізався у стовп біля кладовища, а після того його відкинуло на проїжджу частину, де він зіткнувся з приміським автобусом.
Як повідомляв УНН, 25 вересня в американському Балтиморі внаслідок стрілянини було поранено вісім осіб.