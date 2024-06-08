В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ

Гражданин РФ и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций, сообщил Минюст США, передает УНН. Речь идет об экспорте частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в РФ без разрешения. Как утверждается, 58-летний Тимашев отправлял товар в обмен на оплату обучения и аренды жилья дочери в Екатеринбурге.

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Экспорт вооружения осуществлялся в 2020-2023 годах. До июля 2022 посылки отправлялись непосредственно в Россию, позже - через Казахстан. Как говорится в сообщении Минюста, обвиняемый координировал работу с помощником в России. В декларациях была предоставлена ложная информация о содержании посылок.

Приговор запланирован на 8 ноября. Тимашову грозит до пяти лет лишения свободы. Кто был получателем продукции, в сообщении Минюста США не уточняется.

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