Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ
Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия
Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике
Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко
Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину
Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина
На премьеру Дании напали в Копенгагене
Популярные
Для совершенствования и, компания Meta будет собирать информацию о людях, которых нет в Facebook: в ЕС уже подают жалобу
Украина - выгодный рынок для инвестиций: Зеленский встретился с руководителями ведущих французских компаний
Последствия ночной атаки рф: на Киевщине ликвидировали пожар на промышленном объекте
Украина увеличила экспорт металлургии в мае, но уменьшила продажу агропродукции
Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ
Гражданин России с двойным гражданством США и России признал себя виновным в незаконном экспорте боеприпасов и компонентов огнестрельного оружия в Россию в 2020-2023 годах в обмен на оплату образования и аренды своей дочери.
Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия
Байден подписал обновленные руководящие принципы, касающиеся условий применения ядерного оружия, подчеркнув необходимость одновременного сдерживания растущего Арсенала Китая и России.
Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике
Украина и Франция возобновили действие соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии на следующие 20 лет, при этом Франция оказывает всестороннюю помощь в поддержке энергетической системы Украины и обслуживании ее атомных электростанций.
Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон был разыгран людьми, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время видеосвязи, которую он быстро осознал и прекратил.
Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину
Франция планирует создать коалицию стран для отправки военных инструкторов в Украину для проведения учений на украинской территории в ответ на просьбу Украины о помощи в защите от российской агрессии.
Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024
Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, слышали взрывы на некотором расстоянии от площадки, напоминающей о прифронтовом расположении станции, а также отметили, что шесть реакторов станции находятся в хорошем состоянии и получают необходимую охлаждающую воду из подземных скважин.
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области
7 июня российская армия 14 раз обстреляла 6 населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 54 взрыва.
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина
7 июня в поселке Червоногригоровская Никопольского района Днепропетровской области в результате обстрела российской артиллерией погиб 70-летний мужчина, который также повредил жилой дом и линию электропередачи.
На премьеру Дании напали в Копенгагене
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подверглась нападению и избиению со стороны мужа на улице Култорвет в Копенгагене в пятницу вечером, что шокировало ее.