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У США росіянин із подвійним громадянством визнав, що експортував боєприпаси до РФ

У США росіянин із подвійним громадянством визнав, що експортував боєприпаси до РФ

Київ • УНН

 • 28348 перегляди

Громадянин Росії з подвійним громадянством США і Росії визнав себе винним у незаконному експорті боєприпасів і компонентів вогнепальної зброї в Росію в 2020-2023 роках в обмін на оплату освіти і оренди своєї дочки.

Громадянин РФ та США Дмитро Тимашев визнав провину у порушенні антиросійських санкцій, повідомив Мін'юст США, передає УНН. Йдеться про експорт частин для вогнепальної зброї, компонентів та боєприпасів до РФ без дозволу. Як стверджується, 58-річний Тимашев відправляв товар в обмін на оплату навчання та оренди житла дочки в Єкатеринбурзі.

Деталі

Експорт озброєння здійснювався у 2020–2023 роках. До липня 2022 посилки відправлялися безпосередньо в Росію, пізніше - через Казахстан. Як йдеться у повідомленні Мін'юсту, обвинувачений координував роботу із помічником у Росії. У деклараціях було надано неправдиву інформацію про зміст посилок.

Вирок заплановано на 8 листопада. Тимашову загрожує до п'яти років позбавлення волі. Хто був одержувачем продукції, у повідомленні Мін'юсту США не уточнюється.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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