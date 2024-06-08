У США росіянин із подвійним громадянством визнав, що експортував боєприпаси до РФ
Київ • УНН
Громадянин Росії з подвійним громадянством США і Росії визнав себе винним у незаконному експорті боєприпасів і компонентів вогнепальної зброї в Росію в 2020-2023 роках в обмін на оплату освіти і оренди своєї дочки.
Громадянин РФ та США Дмитро Тимашев визнав провину у порушенні антиросійських санкцій, повідомив Мін'юст США, передає УНН. Йдеться про експорт частин для вогнепальної зброї, компонентів та боєприпасів до РФ без дозволу. Як стверджується, 58-річний Тимашев відправляв товар в обмін на оплату навчання та оренди житла дочки в Єкатеринбурзі.
Деталі
Експорт озброєння здійснювався у 2020–2023 роках. До липня 2022 посилки відправлялися безпосередньо в Росію, пізніше - через Казахстан. Як йдеться у повідомленні Мін'юсту, обвинувачений координував роботу із помічником у Росії. У деклараціях було надано неправдиву інформацію про зміст посилок.
Вирок заплановано на 8 листопада. Тимашову загрожує до п'яти років позбавлення волі. Хто був одержувачем продукції, у повідомленні Мін'юсту США не уточнюється.
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