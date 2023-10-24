В США подтвердили визит главы МИД Китая на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На этой неделе министр иностранных дел Китая Ван И посетит Соединенные Штаты Америки. Его приезд подтвердили в Госдепартаменте США, сообщает УНН.
Визит главы МИД Китая происходит накануне анонсированной встречи между Президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином в ноябре.
Цитата
“Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет в Вашингтоне 26-28 октября директора Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая (КПК) и министра иностранных дел КНР Ван И”, - говорится в сообщении Госдепа.
Детали
Отмечается, что Госсекретарь США и глава МИД Китая обсудят ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов в рамках отношений между странами и поддержки открытых каналов коммуникации.
“Соединенные Штаты будут продолжать использовать дипломатию для продвижения американских интересов и ценностей, преодоления разногласий и достижения прогресса в решении общих транснациональных проблем”, - указали в Госдепе.
Ранее
Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном о подготовке саммита лидеров двух стран в Сан-Франциско.