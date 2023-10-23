Глава МЗС Китаю цього тижня відвідає США для підготовки зустрічі Сі та Байдена – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї цього тижня може відвідати Вашингтон для переговорів з держсекретарем Ентоні Блінкеном про підготовку саміту лідерів двох країн у Сан-Франциско. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, пише УНН.
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"Очікується, що Сі Цзіньпін відправить міністра закордонних справ Китаю Ван Ї цього тижня до Вашингтона для зустрічей з підготовки до саміту з держсекретарем Ентоні Блінкеном", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Водночас зазначається, що Державний департамент відмовився коментувати візит. Китайське дипломатичне відомство поки що також не повідомляє про плани міністра.
Очікується, що лідери США і Китаю проведуть переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованого на 11-17 листопада в Сан-Франциско.
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