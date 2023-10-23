Лідер республіканців в Сенаті назвав Китай, рф та Іран новою "віссю зла", що є загрозою для США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Лідер меньшості в Сенаті США, республіканець Мітч Макконнелл назвав Китай, росію та Іран новою «віссю зла» на тлі воєн в Україні та Ізраїлі. В інтерв'ю Fox News Sunday він зазначив, що "вісь зла" є безпосередньою загрозою для Сполучених Штатів, передає УНН.
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США стикаються з новою «віссю зла» в Ірані, Китаї та Росії, вважає лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл. Він також зазначив, що світ перебуває під більшою небезпекою, ніж за попередніх часів. На його думку, продовжується «конкуренція великих сил», що збігається із загрозами тероризму на Близькому Сході. Кульмінацією цих подій, зауважив Макконнелл, стала війна Ізраїлю проти ХАМАС.
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«Ви повинні реагувати на умови, які фактично існують і становлять загрозу для Сполучених Штатів. Іранці також є загрозою для нас. Отже, це надзвичайна ситуація. Це надзвичайна ситуація, яку ми активізуємо та маємо справу з цією віссю зла – Китай, росія, Іран – тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів», - заявив він.
Сенатор також звернувся до питань додаткового бюджету для союзників США, у контексті критичних зауважень колег-республіканців у бік Байдена, і наголосив, що події в Україні та звірства, які спостерігалися в Ізраїлі, пов’язані між собою.
«Це питання про те, чи є це серйозною загрозою для Сполучених Штатів. Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступним кроком підуть до країни НАТО», – попередив Макконнелл.
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