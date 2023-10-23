Лідер республіканців в Сенаті назвав Китай, рф та Іран новою "віссю зла", що є загрозою для США

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 16456 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 89541 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 163125 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 164897 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133339 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135954 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87224 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93820 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99440 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89961 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7м/с
57%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 13105 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 13418 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12840 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11373 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12087 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 164895 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229041 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377750 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314288 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11216 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16539 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33217 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29870 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133336 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Лідер республіканців в Сенаті назвав Китай, рф та Іран новою "віссю зла", що є загрозою для США

Київ • УНН

 • 168281 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Лідер меньшості в Сенаті США, республіканець Мітч Макконнелл назвав Китай, росію та Іран новою «віссю зла» на тлі воєн в Україні та Ізраїлі. В інтерв'ю Fox News Sunday він зазначив, що "вісь зла" є безпосередньою загрозою для Сполучених Штатів, передає УНН.

Лідер республіканців в Сенаті назвав Китай, рф та Іран новою "віссю зла", що є загрозою для США

Деталі

США стикаються з новою «віссю зла» в Ірані, Китаї та Росії, вважає лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл. Він також зазначив, що світ перебуває під більшою небезпекою, ніж за попередніх часів. На його думку, продовжується «конкуренція великих сил», що збігається із загрозами тероризму на Близькому Сході. Кульмінацією цих подій, зауважив Макконнелл, стала війна Ізраїлю проти ХАМАС.

Цитата

«Ви повинні реагувати на умови, які фактично існують і становлять загрозу для Сполучених Штатів. Іранці також є загрозою для нас. Отже, це надзвичайна ситуація. Це надзвичайна ситуація, яку ми активізуємо та маємо справу з цією віссю зла – Китай, росія, Іран – тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів», - заявив він.

Сенатор також звернувся до питань додаткового бюджету для союзників США, у контексті критичних зауважень колег-республіканців у бік Байдена, і наголосив, що події в Україні та звірства, які спостерігалися в Ізраїлі, пов’язані між собою.

«Це питання про те, чи є це серйозною загрозою для Сполучених Штатів. Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступним кроком підуть до країни НАТО», – попередив Макконнелл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден обговорив війну Ізраїлі з ключовими західними союзниками та Папою Римським

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37