Лидер республиканцев в Сенате назвал Китай, рф и Иран новой "осью зла", являющейся угрозой для США

Детали

США сталкиваются с новой «осью зла» в Иране, Китае и россии, считает лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Он также отметил, что мир находится под большей опасностью, чем в предыдущие времена. По его мнению, продолжается «конкуренция великих сил», что совпадает с угрозами терроризма на Ближнем Востоке. Кульминацией этих событий, заметил Макконнелл, стала война Израиля против ХАМАС.

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«Вы должны реагировать на условия, которые фактически существуют и представляют угрозу для Соединенных Штатов. Иранцы также представляют угрозу для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация, которую мы активизируем и имеем дело с этой осью зла – Китай, россия, Иран – потому что это непосредственная угроза для Соединенных Штатов», - заявил он.

Сенатор также обратился к вопросам дополнительного бюджета для союзников США, в контексте критических замечаний коллег-республиканцев в сторону Байдена, и подчеркнул, что события в Украине и зверства, которые наблюдались в Израиле, связаны между собой.

«Это вопрос о том, является ли это серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Если россияне не потерпят поражение, они следующим шагом пойдут в страны НАТО», – предупредил Макконнелл.

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