Глава МИД Китая на этой неделе посетит США для подготовки встречи Си и Байдена - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном о подготовке саммита лидеров двух стран в Сан-Франциско. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
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"Ожидается, что Си Цзиньпин отправит министра иностранных дел Китая Ван И на этой неделе в Вашингтон для встреч по подготовке к саммиту с госсекретарем Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении.
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В то же время отмечается, что Государственный департамент отказался комментировать визит. Китайское дипломатическое ведомство пока также не сообщает о планах министра.
Ожидается, что лидеры США и Китая проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на 11-17 ноября в Сан-Франциско.
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