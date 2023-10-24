В США підтвердили візит голови МЗС Китаю цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Цього тижня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідає Сполучені Штати Америки. Його приїзд підтвердили у Держдепартаменті США, повідомляє УНН.
Візит голови МЗС Китаю відбувається напередодні анонсованої зустрічі між Президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.
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“Державний секретар США Ентоні Блінкен прийме у Вашингтоні 26-28 жовтня директора Центральної комісії у закордонних справах Комуністичної партії Китаю (КПК) і міністра закордонних справ КНР Ван Ї”, - йдеться у повідомленні Держдепу.
Деталі
Зазначається, що Держсекретар США і голова МЗС Китаю обговорять низку двосторонніх, регіональних і глобальних питань в рамках відносин між країнами і підтримки відкритих каналів комунікації.
“Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати дипломатію для просування американських інтересів і цінностей, подолання розбіжностей і досягнення прогресу у вирішенні спільних транснаціональних проблем”, - вказали в Держдепі.
Раніше
Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї цього тижня може відвідати Вашингтон для переговорів з держсекретарем Ентоні Блінкеном про підготовку саміту лідерів двох країн у Сан-Франциско.