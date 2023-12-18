В США "очень обеспокоены" эскалацией военных связей между Китаем и Россией - СМИ

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон К. Акилино в понедельник заявил о большой обеспокоенности из-за эскалации военных действий Китая и россии в регионе. Об этом он сказал во время встречи с представителями японской оборонной промышленности, пишет Associated Press, информирует УНН.

Детали

Акилино встретился с представителями японской оборонной промышленности накануне совместных учений Keen Edge 24, которые состоятся в начале следующего года.

По данным издания, глава Индо-Тихоокеанского командования США заявил, что он "очень обеспокоен" усилением совместных военных действий Китая и россии в регионе.

Акилино призвал Китай прекратить эскалацию морского противостояния с соседями и заявил, что растущая военная активность Китая в отношениях с россией вызывает серьезную озабоченность во время российской войны в Украине.

Дополнение

Министерство обороны Тайваня сообщило, что два китайских воздушных шара-разведчика пересекли срединную линию Тайваньского пролива, двигаясь на восток на высоте 8,2 км, после чего исчезли. Кроме того, военные острова заметили поблизости шесть китайских самолетов и два корабля.

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