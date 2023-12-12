Угрожает европейской безопасности: в Финляндии обеспокоены углублением сотрудничества рф с Ираном, Китаем и КНДР

Углубление сотрудничества рф с Китаем, Северной Кореей и Ираном представляет угрозу для безопасности европейских стран. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Хяккянена, как новый член НАТО, который имеет границу с Россией протяженностью 1340 км, Финляндия и ее разведывательные службы следят за действиями Москвы по всему миру.

Хотя эти вопросы не являются публичными, то, что сейчас РФ делает вместе с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими своими союзниками, также с глобального юга, составляет очень серьезную перспективу в долгосрочной перспективе - заявил глава Минобороны Финляндии.

Он также подчеркнул, что сотрудничество России с ее глобальными союзниками в политике безопасности, к сожалению, вызывает беспокойство.

Дополнение

Накануне стало известно, что Совет Евросоюза объявил о санкциях против шести физических и пяти юридических лиц в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

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Кроме того, УНН писал, что в 2023 году Китай увеличил объемы торговли с рф, достигнув 218,2 миллиарда долларов в январе-ноябре, что превысило прошлогодний рекорд и ознаменовало рост на 26,7%.

Напомним

Специальная экономическая зона (СЭЗ) "Расон" в Северной Корее, постепенно превращается в эпицентр растущей торговли КНДР с Россией, включая поставки оружия для войны Москвы в Украине.