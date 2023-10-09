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Партнерство росії з Іраном зміцнилося на тлі війни рф проти України - британська розвідка

Київ • УНН

 • 497918 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Партнерство росії з Іраном останніми роками зміцнилося, чому майже напевно сприяло вторгнення росії в Україну, ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Цитата

"Партнерство росії з Іраном зміцнилося в останні роки, що майже напевно прискорилося вторгненням росії в Україну. Міжнародна ізоляція змусила росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку", - вказано у звіті.

Деталі

Як зазначили у МО Британії, іранська військова допомога російській кампанії в Україні включала сотні ударних безпілотних літальних апаратів (OWA UAV) і артилерійські боєприпаси. Іранські дрони, як вказано, були ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні. "Ця домовленість наразі розширена і тепер включає складання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в росії", - зазначено у звіті.

Також вказано, що посилилися російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки. "Взаємодія росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану в Шанхайську організацію співпраці та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС", - повідомляється у звіті.

"Іран нещодавно заявив, що росія інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів у 2022-2023 роках. Економічні зв’язки, швидше за все, поглибляться, оскільки росія прагне пом’якшити санкції", - підсумовується у звіті.

Доповнення

Як повідомлялося, росія та Іран посилили військову співпрацю у сфері виготовлення БПЛА.

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