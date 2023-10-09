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Партнерство россии с Ираном укрепилось на фоне войны рф против Украины - британская разведка

Партнерство россии с Ираном укрепилось на фоне войны рф против Украины - британская разведка

Киев • УНН

 • 497911 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Партнерство россии с Ираном в последние годы укрепилось, чему почти наверняка способствовало вторжение рф в Украину, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"Партнерство россии с Ираном укрепилось в последние годы, что почти наверняка ускорилось вторжением россии в Украину. Международная изоляция вынудила россию переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желательные партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку", - указано в отчете.

Детали

Как отметили в МО Британии, иранская военная помощь российской кампании в Украине включала сотни ударных беспилотных летательных аппаратов (OWA UAV) и артиллерийские боеприпасы. Иранские дроны, как указано, были ключевым элементом российской кампании дальних ударов по Украине. "Эта договоренность сейчас расширена и теперь включает сборку и производство этих БПЛА по лицензии на предприятии в россии", - указано в отчете.

Также указано, что усилились российско-иранские дипломатические и экономические связи. "Взаимодействие россии с Ираном через многонациональные форумы почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашения присоединиться к экономическому форуму БРИКС", - сообщается в отчете.

"Иран недавно заявил, что россия инвестировала в Иран 2,76 миллиарда долларов в 2022-2023 годах. Экономические связи, скорее всего, углубятся, поскольку россия стремится смягчить санкции", - заключается в отчете.

Дополнение

Как сообщалось, россия и Иран усилили военное сотрудничество в сфере изготовления БПЛА.

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