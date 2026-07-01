В США объявили чрезвычайное положение в энергетике из-за жары свыше 38°C и угрозы перегрузки сети
Киев • УНН
Из-за жары свыше 38°C в США объявили чрезвычайное положение в энергетике, разрешив электростанциям превышать экологические нормы. Резервные генераторы разрешены до 3 июля.
Администрация президента США Дональда Трампа объявила чрезвычайное положение в энергетической сфере для крупнейшей электросети страны из-за опасной волны жары, которая может вызвать рекордную нагрузку на энергосистему. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министерство энергетики США издало чрезвычайный приказ, который позволяет электростанциям в зоне ответственности PJM Interconnection работать на максимальной мощности и временно превышать отдельные экологические нормативы.
PJM Interconnection обеспечивает электроэнергией около 67 млн человек в 13 американских штатах.
Резервные генераторы разрешили использовать как крайнюю меру
Bloomberg отмечает, что отдельным приказом Министерство энергетики также разрешило применение резервных генераторов в регионе PJM "как крайнюю меру". Оба решения будут действовать до конца дня 3 июля по нью-йоркскому времени.
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Накануне PJM обратилась к федеральным властям с просьбой ввести чрезвычайные меры, предупредив о возможном рекордном спросе на электроэнергию из-за прогнозируемой температуры свыше 38°C.
По данным Национальной метеорологической службы США, волна жары охватит территорию от Вашингтона до Бостона. В более чем двух десятках штатов объявлено предупреждение о чрезмерной жаре, а синоптики прогнозируют установление или обновление сотен температурных рекордов.
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