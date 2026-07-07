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Техника

В США iPhone 17 Pro Max запечатали в капсулу времени до 2276 года

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

В Филадельфии iPhone 17 Pro Max поместили в капсулу времени, которую откроют через 250 лет. Смартфон символизирует технологические инновации США XXI века.

В США iPhone 17 Pro Max запечатали в капсулу времени до 2276 года

В США в капсулу времени, которую планируют открыть только через 250 лет, поместили смартфон iPhone 17 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors, пишет УНН.

Детали

Устройство цвета Cosmic Orange запечатали 4 июля в Национальном историческом парке Индепенденс в Филадельфии в рамках празднования 250-летия независимости США. Открыть капсулу планируют в 2276 году.

По данным MacRumors, iPhone выбрали как символ американских технологических инноваций XXI века. На смартфоне сохранены "цифровые артефакты" в приложении "Заметки", которые должны показать людям будущего повседневную жизнь в 2026 году.

Капсулу времени изготовили из специальной нержавеющей стали и герметизировали индием, чтобы максимально защитить ее содержимое в течение 250 лет. Кроме iPhone, в нее положили экспонаты от всех штатов и территорий США, в частности ткань с самолета братьев Райт, перо белоголового орлана "Старый Эйб" и ответ искусственного интеллекта Claude о будущем Калифорнии.

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Степан Гафтко

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