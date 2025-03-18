В Средиземном море агрессор держит 3 корабля с 26 ракетами "Калибр"
Киев • УНН
В Средиземном море находятся четыре российских военных судна, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр", их общий залп может достигать 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
В Средиземном море находятся четыре российских военных судна, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
По данным, их общий залп может достигать 26 ракет. Впрочем, в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.
В течение последних суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли шесть судов, два из которых продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море зашли восемь судов, среди них три направлялись из пролива Босфор.
Добавим
Агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей17.03.25, 07:38 • 21790 просмотров