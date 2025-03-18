У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі перебувають чотири російські військові судна, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

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За даними їх загальний залп може сягати 26 ракет. Втім у Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих кораблів.

Протягом останньої доби через Керченську протоку в напрямку Чорного моря пройшли шість суден, два з яких продовжили рух у бік Босфору. В Азовське море зайшли вісім суден, серед них три прямували з протоки Босфор.

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Агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів