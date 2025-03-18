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У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

Київ • УНН

 • 111387 перегляди

У Середземному морі знаходяться чотири російські військові судна, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр", їх загальний залп може сягати 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі перебувають чотири російські військові судна, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

Деталі

За даними їх загальний залп може сягати 26 ракет. Втім у Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих кораблів.

Протягом останньої доби через Керченську протоку в напрямку Чорного моря пройшли шість суден, два з яких продовжили рух у бік Босфору. В Азовське море зайшли вісім суден, серед них три прямували з протоки Босфор. 

Додамо

Агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів17.03.25, 07:38 • 21792 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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