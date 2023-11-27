В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

Беспилотники пытались атаковать авиационный завод в смоленской области россии 26 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что попытка атаки авиационного завода в РФ произошла утром 26 ноября.

Всего в сторону завода якобы летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Один дрон якобы был сбит в заднепровском районе города. Через полчаса над Смоленском был замечен еще один беспилотник - на этот раз его якобы ликвидировали силы РЭБ.

В итоге дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет - говорится в сообщении.

Дополнение

Это уже не первая попытка атаки на смоленский авиационный завод за последнее время. Несколько дней назад беспилотник попытался нанести удар по территории завода, но также якобы был ликвидирован силами РЭБ.

Добавим

27 ноября в минобороны россии заявили о массированной атаке десятков беспилотников: над московской, тульской, калужской и брянской областями ночью сбили 11 дронов; впоследствии указали на еще 9 БПЛА, которые некоторое время кружили и якобы были обезврежены силами ПВО страны-агрессора.