В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  1603 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  38431 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  102522 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  263589 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  354971 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  205653 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  190535 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  366066 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  154466 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  154444 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  181633 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  206830 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32601 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  28896 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  56728 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  354971 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  366066 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  311654 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  295908 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  295989 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-smolenskoi-oblasti-rf-droni-pitalis-atakovat-aviatsionnii-zavod-rossmi

В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 08:55  •  22137 просмотра

Read in English

Беспилотники атаковали авиационный завод в Смоленской области России, при этом один дрон был сбит, а другой вызвал взрыв на заводе, но никто не пострадал.

Беспилотники пытались атаковать авиационный завод в смоленской области россии 26 ноября.  Об этом сообщает Telegram-канал Baza, пишет УНН. 

Детали

Отмечается, что попытка атаки авиационного завода в РФ произошла утром 26 ноября.

Всего в сторону завода якобы летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Один дрон якобы был сбит в заднепровском районе города. Через полчаса над Смоленском был замечен еще один беспилотник - на этот раз его якобы ликвидировали  силы РЭБ.

В итоге дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Дополнение

Это уже не первая попытка атаки на смоленский авиационный завод за последнее время. Несколько дней назад беспилотник попытался нанести удар по территории завода, но также якобы был ликвидирован силами РЭБ.

Добавим

27 ноября в минобороны россии заявили о массированной атаке десятков беспилотников: над московской, тульской, калужской и брянской областями ночью сбили 11 дронов; впоследствии указали на еще 9 БПЛА, которые некоторое время кружили и якобы были обезврежены силами ПВО страны-агрессора.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
У смоленській області рф дрони намагалися атакувати авіаційний завод - росЗМІ
Drones tried to attack an aircraft factory in the Smolensk region of Russia - rosmedia
Новости по теме

В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

Беспилотники атаковали авиационный завод в Смоленской области России, при этом один дрон был сбит, а другой вызвал взрыв на заводе, но никто не пострадал.

Война •   •  22137 просмотра
В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ

В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

Берингово море затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта на камчатке после сильного дождя и сильного ветра, что привело к временному закрытию аэропорта.

Новости Мира •   •  17257 просмотра
В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Война •   •  27235 просмотра
Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО

Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

В Мирнограде Донецкой области сильный ветер сорвал крышу со школы, а в Торецке в результате российского обстрела один человек получил ранения.

Война •   •  25994 просмотра
Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек

Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

Большое количество людей находится в снежной ловушке на автодорогах Одесской области; для помощи привлекли даже БТРы.

Общество •   •  21683 просмотра
Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек

В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Сильные снежные бури в Болгарии, Румынии и Молдове привели к гибели трех человек, обесточили более 400 населенных пунктов и нарушили транспортное сообщение, вызвав многочисленные перекрытия дорог.

Новости Мира •   •  23294 просмотра
В Болгарии, Румынии и Молдове сильные снегопады: погибшие и пострадавшие

Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

184 населенных пункта в Кировоградской области обесточены из-за непогоды, запрещено движение по трассе Кропивницкий-Платоново до 14:00.

Общество •   •  22171 просмотра
Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области 20-летнего агента фсб, который шпионил за Вооруженными силами Украины, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война •   •  24608 просмотра
"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Департамент государственной безопасности Литвы оценит 761 иностранца на предмет угрозы национальной безопасности и связей с государством-агрессором. Результаты оценки повлияют на решение Миграционной службы.

Политика •   •  23670 просмотра
В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение, поскольку 44 населенных пункта обесточены в результате непогоды.

Общество •   •  21542 просмотра
Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды