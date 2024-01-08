В Словакии Пеллегрини из правящей коалиции будет баллотироваться в президенты, назначил выборы на март

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини в понедельник назначил президентские выборы на март и апрель этого года и заявил, что планирует баллотироваться вместо уходящей в отставку прозападной либеральной оппонентки Зузаны Чапутовой, пишет УНН со ccылкой на Reuters.

Детали

Пеллегрини, который в соответствии с конституцией назначает даты выборов, заявил, что первый тур состоится 23 марта, а второй тур, который состоится в вероятном случае, если ни один кандидат не получит абсолютное большинство голосов, состоится 6 апреля.

"Голосование, скорее всего, станет противостоянием между правящей коалицией во главе с премьер-министром Робертом Фицо и независимыми кандидатами, более близкими к либеральной оппозиции", - отмечает издание.

Президенты стран ЕС и НАТО не обладают значительной властью в повседневной жизни, но они могут накладывать вето на законы или оспаривать их в конституционном суде. Победа Пеллегрини, лидера правительственной партии "Глас" ("Голос"), укрепит власть коалиции, пишет издание.

"Если руководство партии согласится с моей кандидатурой, и все требования будут выполнены, то... я объявлю свою кандидатуру 19 января", - заявил Пеллегрини после объявления дат выборов на пресс-конференции.

Основными оппонентами на данный момент являются бывший министр иностранных дел в предыдущем правительстве Иван Корчок, 59 лет, и дипломат и министр иностранных дел из прошлой, более прозападной эпохи Фицо, 71-летний Ян Кубиш.

Опросы общественного мнения показали, что 48-летний Пеллегрини будет иметь преимущество над другими в гипотетическом втором туре. Еще могут появиться новые кандидаты, в том числе из числа националистов в правительственном лагере.

Фицо, который издание описывает как такого, который "стал антизападным" и выступает против военной помощи Украине, сформировал правительственную коалицию с бывшим союзником по партии Пеллегрини и националистической партией SNS после победы на парламентских выборах в сентябре 2023 года.

Новое правительство прекратило официальную военную помощь Украине и начало проводить ускоренную реформу уголовного законодательства и уголовного преследования, что вызвало обеспокоенность в Европейском Союзе и США по поводу потенциального ослабления верховенства закона.

Президенты Словакии избираются сроком на пять лет и могут баллотироваться на два срока подряд, чего не делает адвокат по правам человека Чапутова. За ее либеральную позицию ее часто критиковал Фицо, который без доказательств утверждал, что она была марионеткой США и служила интересам американского финансиста Джорджа Сороса, пишет издание.

В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо