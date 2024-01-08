В Словакии Пеллегрини из правящей коалиции будет баллотироваться в президенты, назначил выборы на март
Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини объявил о проведении президентских выборов весной, сообщив о своем намерении баллотироваться на этот пост.
В Раде зарегистрировали законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об академической добропорядочности, который определяет правила, нарушения и санкции для повышения качества образования.
В 2023 году значительно возросло количество погибших и пропавших без вести мигрантов на Средиземноморском пути
В 2023 году 974 мигранта погибли, а 1372 пропали без вести на Средиземном море, превысив показатели 2022 года.
В декабре в Украину завезли почти 47 тысяч тонн гуманитарной помощи
Всего с начала полномасштабной войны в Украину ввезено почти 1,7 млн тонн гуманитарной помощи и почти 145 тысяч транспортных средств.
В рф столкнулись более 30 авто: четыре человека погибли, среди них - ребенок
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения 30 автомобилей на российской трассе М-11. Движение в направлении москвы остановилось.
С начала года ДТЭК восстановил электроснабжение 75 тысяч домов Донетчины: запитаны дома в зоне боевых действий
ДТЭК восстановил электроснабжение 554 000 семей в Украине, на фоне войны и погодных условий; больше всего пострадали Киевская и Донецкая области.
Умер бывший игрок национальной сборной Украины Шершун
Бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун умер на 43-м году жизни.
Из Донецкой области эвакуировали более 90 человек, пятерых гражданских вывезли из Авдеевки
Всего в течение выходных спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области.
Оккупантам не удалось скрыть удар из авиации по уцелевшим многоэтажкам Рубежного из-за свидетелей - ОВА
Российские войска "случайно" бомбили оккупированное Рубежное.
Польский еврокомиссар угрожает заблокировать продление торговых льгот для Украины, выдвигает требования
Польский комиссар ЕС Януш Войцеховский угрожает заблокировать продление торговых привилегий для Украины без его предложений.