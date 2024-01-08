У Словаччині Пеллегріні з правлячої коаліції балотуватиметься в президенти, призначив вибори на березень

Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні в понеділок призначив президентські вибори на березень і квітень цього року і заявив, що планує балотуватися замість прозахідної ліберальної опонентки Зузани Чапутової, яка йде у відставку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пеллегріні, який відповідно до конституції призначає дати виборів, заявив, що перший тур відбудеться 23 березня, а другий тур, який відбудеться в імовірному випадку, якщо жоден кандидат не отримає абсолютної більшості голосів, відбудеться 6 квітня.

"Голосування, найімовірніше, стане протистоянням між правлячою коаліцією на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо і незалежними кандидатами, ближчими до ліберальної опозиції", - зазначає видання.

Президенти країн ЄС і НАТО не мають значної влади в повсякденному житті, але вони можуть накладати вето на закони або оскаржувати їх у конституційному суді. Перемога Пеллегріні, лідера урядової партії "Глас" ("Голос"), зміцнить владу коаліції, пише видання.

"Якщо керівництво партії погодиться з моєю кандидатурою, і всі вимоги буде виконано, то... я оголошу свою кандидатуру 19 січня", - заявив Пеллегріні після оголошення дат виборів на пресконференції.

Основними опонентами наразі є колишній міністр закордонних справ у попередньому уряді Іван Корчок, 59 років, і дипломат та міністр закордонних справ із минулої, більш прозахідної епохи Фіцо, 71-річний Ян Кубіш.

Опитування громадської думки показали, що 48-річний Пеллегріні матиме перевагу над іншими в гіпотетичному другому турі. Ще можуть з'явитися нові кандидати, зокрема з числа націоналістів в урядовому таборі.

Фіцо, якого видання описує як такого, що "став антизахідним" і виступає проти військової допомоги Україні, сформував урядову коаліцію з колишнім союзником по партії Пеллегріні та націоналістичною партією SNS після перемоги на парламентських виборах у вересні 2023 року.

Новий уряд припинив офіційну військову допомогу Україні та почав проводити прискорену реформу кримінального законодавства і кримінального переслідування, що викликало занепокоєння в Європейському Союзі та США з приводу потенційного ослаблення верховенства закону.

Президенти Словаччини обираються строком на п'ять років і можуть балотуватися на два строки поспіль, чого не робить адвокат з прав людини Чапутова. За її ліберальну позицію її часто критикував Фіцо, який без доказів стверджував, що вона була маріонеткою США і служила інтересам американського фінансиста Джорджа Сороса, пише видання.

У Словаччині тривають протести проти уряду Фіцо