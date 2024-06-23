Сегодня враг нанес баллистический удар по поселку Слатино на Харьковщине. об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Задоренко сообщил об ударе сразу после его совершения, однако, тогда не предоставил подробностей. Позже он опубликовал детали и фото.

"Сегодня около 13:40 россияне нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре поселка Слатино (предварительно – били ракетой С-300). В результате обстрела разрушено административное здание Слатинского старостинского округа, несколько хозяйственных сооружений, уничтожены две единицы коммунальной техники, а также другое коммунальное имущество, в частности генераторы, бензопилы, мотокосы и тому подобное. Также повреждено до 10 – ти частных домовладений, два из которых - очень существенно", - сообщил начальник МВА.

К счастью, обошлось без пострадавших.