Ворог завдав авіаудару по Слатиному на Харківщині
Київ • УНН
Російські авіаудари зруйнували кілька житлових будинків і адміністративну будівлю в селі Слатине Харківської області, є повідомлення про жертви.
росіяни нанесли авіаудар по селу Слатине Харківської області, є руйнування. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, пише УНН.
"Російські терористи завдали авіаударів по Слатиному. У селищі зруйновано декілька приватних будинків та адміністративна будівля", - повідомив Задоренко.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
Вчора, 22 червня, окупанти завдали чотири удари КАБами по Харкову. Одна з авіабомб впала у центральній частині міста. В результаті атаки постраждало більше 50 людей, ще троє людей загинули.