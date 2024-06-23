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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3690 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог завдав авіаудару по Слатиному на Харківщині

Київ • УНН

 • 22354 перегляди

Російські авіаудари зруйнували кілька житлових будинків і адміністративну будівлю в селі Слатине Харківської області, є повідомлення про жертви.

Ворог завдав авіаудару по Слатиному на Харківщині

росіяни нанесли авіаудар по селу Слатине Харківської області, є руйнування. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, пише УНН.

"Російські терористи завдали авіаударів по Слатиному. У селищі зруйновано декілька приватних будинків та адміністративна будівля", - повідомив Задоренко.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Вчора, 22 червня, окупанти завдали чотири удари КАБами по Харкову.  Одна з авіабомб впала у центральній частині міста. В результаті атаки постраждало більше 50 людей, ще троє людей загинули.  

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