Киев • УНН
Российские авиаудары разрушили несколько жилых домов и административное здание в селе Слатино Харьковской области, есть сообщения о жертвах.
россияне нанесли авиаудар по селу Слатино Харьковской области, есть разрушения. Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, пишет УНН.
"Российские террористы нанесли авиаудары по Слатиному. В поселке разрушено несколько частных домов и административное здание", - сообщил Задоренко.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
Вчера, 22 июня, оккупанты нанесли четыре удара УАБами по Харькову. одна из авиабомб упала в центральной части города. В результате атаки пострадало более 50 человек, еще три человека погибли.