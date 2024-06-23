россияне нанесли авиаудар по селу Слатино Харьковской области, есть разрушения. Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, пишет УНН.

"Российские террористы нанесли авиаудары по Слатиному. В поселке разрушено несколько частных домов и административное здание", - сообщил Задоренко.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

Вчера, 22 июня, оккупанты нанесли четыре удара УАБами по Харькову. одна из авиабомб упала в центральной части города. В результате атаки пострадало более 50 человек, еще три человека погибли.