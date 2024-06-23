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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3142 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Слатиному на Харківщині ворожим ударом зруйновано будівлю старостату

Київ • УНН

 • 31526 перегляди

В результаті балістичного удару противника були зруйновані будівлі в селищі Слатине Харківської області, пошкоджені близько 10 домогосподарств

У Слатиному на Харківщині ворожим ударом зруйновано будівлю старостату

Сьогодні ворог завдав балістичний удар по селищу Слатине на Харківщині. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.

Задоренко повідомив про удар одразу після його здійснення, однак, тоді не надав подробиць. Пізніше він опублікував деталі і фото.

"Сьогодні близько 13:40 росіяни завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі селища Слатине (попередньо – били ракетою С-300). Внаслідок обстрілу зруйнована адміністративна будівля Слатинського старостинського округу, декілька господарчих споруд, знищено дві одиниці комунальної техніки, а також інше комунальне майно, зокрема генератори, бензопили, мотокоси тощо. Також пошкоджено до 10-ти приватних домоволодінь, два з яких – дуже суттєво", - повідомив начальник МВА.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Лілія Подоляк

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