В Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне
Лидеры Швеции призывают граждан готовиться к войне, подчеркивая необходимость укрепления обороны и подчеркивая важность вступления в НАТО.
Дым лесных пожаров и ископаемое топливо отравляют косаток - исследование
ПАУ из нефтегенных источников были обнаружены в южных косатках, обитающих вдоль побережья между штатом Вашингтон и Британской Колумбией.
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
Эксперт считает, что есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме.
Президент Украины впервые за историю двусторонних отношений созвонился с президентом Бахрейна
Зеленский и король Бахрейна обсудили продовольственную безопасность и Формулу мира в своем первом телефонном разговоре.
В Нижнем Тагиле взорвалась цистерна рядом с нефтебазой
Взрыв устройства, прикрепленного к цистерне, произошел возле нефтебазы в Нижнем Тагиле, второе устройство было найдено; о пострадавших не сообщается.
Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК
Двух военнослужащих Тернопольского ТЦК СП обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин.
Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах
Зеленский обсудил с эмиром Кувейта энергетическое и сельскохозяйственное сотрудничество, отметив взаимную поддержку и мирные усилия.
Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах
Галисийские пляжи страдают от разлива пластиковых гранул после того, как контейнеровоз потерял свой груз, что побудило сотни волонтеров убирать загрязнение.
рф сформировала максимально агрессивный альянс: Подоляк о глобальной политике
Михаил Подоляк предупреждает, что россия, возглавляя агрессивный альянс, если не потерпит поражение в войне, то эскалирует конфликты во всем мире.
На фоне продвижения войск Израиля: палестинцы эвакуируются из больницы в центре Газы
На фоне продвижения войск ЦАХАЛа в Газе, палестинцы в панике эвакуируются из одной из главных больниц центральной части города.