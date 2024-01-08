В Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне

Главнокомандующий вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин считают, что все граждане страны должны быть готовы к войне. Об этом сообщает TV4, пишет УНН.

В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны, - завыл Болин.

Детали

По словам министра Болина, ситуация является очень серьезной. Он выразил обеспокоенность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Его мнение разделяет главнокомандующий Вооруженных сил, который подчеркнул, что "это очень серьезная ситуация" и что "теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям".

Бюден подчеркнул, что в последние годы удалось многое сделать для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

В то же время он напомнил, что Швеция все еще находится на пороге НАТО. Бюден считает, что чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация... Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество, - заметил Бюден.

Также Бюден добавил, что "сильное гражданское общество" во время войны важнее, чем когда-либо.

Напомним

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул необходимость держать россию подальше от европейских границ, поддерживая Украину для обеспечения региональной безопасности. Он выделил это как ключевую цель политики, упомянув о потенциальных вызовах для консенсуса в ЕС.

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