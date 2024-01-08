У Швеції заявили, що всі громадяни мають бути готовими до війни

Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін вважають, що всі громадяни країни мають бути готовими до війни. Про це повідомляє TV4, пише УНН.

У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни, - завив Болін.

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За словами міністра Боліна, ситуація є дуже серйозною. Він висловив занепокоєння тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.

Його думку поділяє головнокомандувач Збройних сил, який підкреслив, що "це дуже серйозна ситуація" і що "тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій".

Бюден наголосив, що в останні роки вдалося багато зробити для зміцнення безпеки Швеції у вигляді значних інвестицій в оборону.

Водночас він нагадав, що Швеція все ще перебуває на порозі НАТО. Бюден вважає, що чим швидше країна стане повноправним членом Альянсу, тим краще.

Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація…Подивіться на новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Чим більше людей, які думають, розмірковують і готуються, тим сильніше наше суспільство, - зауважив Бюден.

Також Бюден додав, що "сильне громадянське суспільство" під час війни важливіше, ніж будь-коли.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на необхідності тримати росію подалі від європейських кордонів, підтримуючи Україну для забезпечення регіональної безпеки. Він виділив це як ключову мету політики, згадавши про потенційні виклики для консенсусу в ЄС.

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