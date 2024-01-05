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Швеція припинить допомагати Малі через її підтримку війни рф проти України

Швеція припинить допомагати Малі через її підтримку війни рф проти України

Київ • УНН

 • 24696 перегляди

Уряд Швеції вирішив припинити надавати допомогу Малі, оскільки хунта в цій країні підтримує війну росії проти України.

Уряд Швеції вирішив призупинити допомогу африканській країні Малі через її зв'язки з росією. Про це в інтерв'ю виданню TV4 заявивМіністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку Йоган Форсселл, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що підґрунтям цього рішення є те що, Малі підтримала росію, крім того, африканська країна голосувала проти резолюцій ООН, які вимагають від рф припинити військову агресію.

Коли ми співпрацюємо з іншими країнами, ми хочемо, щоб ці країни теж хотіли співпрацювати зі Швецією, але військова хунта Малі натомість обертається до росії та підтримує їх повномасштабну війну проти України,

- сказав Форсселль.

Упродовж останніх 10 років Швеція надала Малі понад 3,5 мільярда шведських крон (більш як $237 млн) як допомогу на розвиток.

За словами міністра, у рамках реформи шведська допомога не повинна підтримувати держави або суб'єктів, які є недемократичними або виступають проти світового порядку, заснованого на правилах, і, таким чином, підривають шведські інтереси.

Окрім того, міністр зауважив, що до цього моменту допомога Швеції для країн, що розвиваються, була розпорошеною, тож уряд збирається скоротити до 30 кількість держав, яким допомагатиме, адже потрібно "зосередитися на якості та результатах".

Нагадаємо

Швеція виділяє Україні 1,4 мільярда крон (приблизно 120 мільйонів євро), які, зокрема, підуть на підтримку населення країни напередодні зими. Кошти спрямують на підтримку систем електрозабезпечення, опалення та будівництво укриттів у школах.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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