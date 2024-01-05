Швеция прекратит помогать Мали из-за ее поддержки войны рф против Украины
Правительство Швеции решило прекратить оказывать помощь Мали, поскольку хунта в этой стране поддерживает войну россии против Украины.
Судно с удобрениями затонуло на Дунае в Сербии, вызвав опасения по поводу экологии
Грузовое судно с 1000 тонн удобрений затонуло в реке Дунай; есть опасения, что будет нанесен ущерб окружающей среде.
Продукцию украинской компании по изготовлению резины и пластмассы возили российским оккупантам прямо на передовую - источники
"Киевгуму" обвиняют в поставках товаров военного назначения российским войскам; генерального директора компании задерживают на фоне доказательств прямой переписки и постов с благодарностями от российских оккупантов.
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 94, более 200 человек пропали без вести
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 94 человек, более 200 пропали без вести; военное развертывание удваивается до 4600 человек для проведения поисковых работ.
В Германии из-за пожара в больнице погибли четверо пациентов, еще 20 получили ранения
Четыре человека погибли и около 20 получили ранения в результате пожара в больнице под Гамбургом. Полиция опасается, что количество жертв может возрасти.
Иран заявил об аресте подозреваемых во взрывах бомб
Иран арестовывает подозреваемых в причастности к смертоносным взрывам в Кермане, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство".
Уникальная операция продолжительностью почти сутки: медики в Охматдете спасли 9-месячную пациентку
Украинские врачи успешно провели почти 24-часовую операцию 9-месячному ребенку, совместив трансплантацию печени и коррекцию порока сердца.
Вблизи Сомали пираты пытались похитить судно Либерии: корабль перехватили ВМС Индии
Военно-морские силы Индии перехватили похищенное либерийское судно у берегов Сомали. На борт корабля поднялись коммандос ВМС Индии и начали "санитарную зачистку"
Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко
Украинское зерно воруют и вывозят в россию через мариупольский порт, сообщает советник мэра Мариуполя.
Вражеский дрон попал в жилой дом в Никополе: загорелся пожар
Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Никополе, вызвав пожар; о пострадавших не сообщается.