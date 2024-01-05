Швеция прекратит помогать Мали из-за ее поддержки войны рф против Украины

Правительство Швеции решило приостановить помощь африканской стране Мали из-за ее связей с россией. Об этом в интервью изданию TV4 заявил министр по вопросам международного сотрудничества в сфере развития Йохан Форсселл, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что основой этого решения является то, что Мали поддержала россию, кроме того, африканская страна голосовала против резолюций ООН, которые требуют от рф прекратить военную агрессию.

Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы эти страны тоже хотели сотрудничать со Швецией, но военная хунта Мали взамен оборачивается к россии и поддерживает их полномасштабную войну против Украины, - сказал Форсселль.

В течение последних 10 лет Швеция предоставила Мали более 3,5 миллиарда шведских крон (более $237 млн) в качестве помощи на развитие.



По словам министра, в рамках реформы шведская помощь не должна поддерживать государства или субъектов, которые являются недемократическими или выступают против мирового порядка, основанного на правилах, и, таким образом, подрывают шведские интересы.

Кроме того, министр отметил, что до этого момента помощь Швеции для развивающихся стран была распыленной, поэтому правительство собирается сократить до 30 количество государств, которым будет помогать, ведь нужно "сосредоточиться на качестве и результатах".

Напомним

Швеция выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (примерно 120 миллионов евро), которые, в частности, пойдут на поддержку населения страны накануне зимы. Средства направят на поддержку систем электроснабжения, отопления и строительство укрытий в школах.

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