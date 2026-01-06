$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 11049 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 32526 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 60127 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 36484 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 39435 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42404 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 104224 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70771 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95969 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99975 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
В Швейцарии лыжники почтили память жертв трагедии в Кран-Монтане

Киев • УНН

 • 34 просмотра

На швейцарском курорте Кран-Монтана лыжники почтили память 40 погибших и 119 раненых в пожаре, сформировав на снегу сердце. Прокуратура расследует руководство заведения Le Constellation.

В Швейцарии лыжники почтили память жертв трагедии в Кран-Монтане

На склонах швейцарского курорта Кран-Монтана десятки лыжников устроили акцию памяти по погибшим в результате масштабного пожара, произошедшего накануне Нового года. Участники сформировали на снегу фигуру в форме сердца. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Жертвами огня в баре Le Constellation стали 40 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время швейцарская прокуратура начала уголовное расследование. Следственные действия ведутся в отношении руководства заведения Le Constellation для установления причин возгорания и соблюдения норм пожарной безопасности. 

Бенгальские огни на бутылках с шампанским могли стать причиной смертоносного пожара на курорте в Швейцарии02.01.26, 19:38 • 6621 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Новый год
Швейцария