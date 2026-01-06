В Швейцарии лыжники почтили память жертв трагедии в Кран-Монтане
Киев • УНН
На швейцарском курорте Кран-Монтана лыжники почтили память 40 погибших и 119 раненых в пожаре, сформировав на снегу сердце. Прокуратура расследует руководство заведения Le Constellation.
На склонах швейцарского курорта Кран-Монтана десятки лыжников устроили акцию памяти по погибшим в результате масштабного пожара, произошедшего накануне Нового года. Участники сформировали на снегу фигуру в форме сердца. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Жертвами огня в баре Le Constellation стали 40 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.
В настоящее время швейцарская прокуратура начала уголовное расследование. Следственные действия ведутся в отношении руководства заведения Le Constellation для установления причин возгорания и соблюдения норм пожарной безопасности.
