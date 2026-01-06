У Швейцарії лижники вшанували пам’ять жертв трагедії в Кран-Монтані

У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж

У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж

У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж

У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж 5 січня, 21:31 • 8742 перегляди