У Швейцарії лижники вшанували пам’ять жертв трагедії в Кран-Монтані
Київ • УНН
На швейцарському курорті Кран-Монтана лижники вшанували пам'ять 40 загиблих та 119 поранених у пожежі, сформувавши на снігу серце. Прокуратура розслідує керівництво закладу Le Constellation.
На схилах швейцарського курорту Кран-Монтана десятки лижників влаштували акцію пам’яті за загиблими внаслідок масштабної пожежі, що сталася напередодні Нового року. Учасники сформували на снігу фігуру у формі серця. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Жертвами вогню в барі Le Constellation стали 40 осіб, ще 119 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Наразі швейцарська прокуратура розпочала кримінальне розслідування. Слідчі дії ведуться щодо керівництва закладу Le Constellation для встановлення причин займання та дотримання норм пожежної безпеки.
