У Швейцарії лижники вшанували пам’ять жертв трагедії в Кран-Монтані

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 11298 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 33006 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 60895 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 36849 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 39704 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42543 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104550 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70840 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96066 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100038 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.6м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Канцлер Німеччини Мерц заявив про загрозу гуманітарної енергетичної кризи в Україні5 січня, 20:16 • 3606 перегляди
Міністр війни Хегсет висміяв ефективність російських ППО після операції у ВенесуеліVideo5 січня, 20:58 • 3240 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 8642 перегляди
Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту5 січня, 21:41 • 2586 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури00:18 • 3636 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 17026 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 60910 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 41272 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 104559 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 162177 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Піт Гегсет
Джей Ді Венс
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 8742 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 56866 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 51285 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 47782 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 55887 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетна система С-400

У Швейцарії лижники вшанували пам’ять жертв трагедії в Кран-Монтані

Київ • УНН

 • 440 перегляди

На швейцарському курорті Кран-Монтана лижники вшанували пам'ять 40 загиблих та 119 поранених у пожежі, сформувавши на снігу серце. Прокуратура розслідує керівництво закладу Le Constellation.

У Швейцарії лижники вшанували пам’ять жертв трагедії в Кран-Монтані

На схилах швейцарського курорту Кран-Монтана десятки лижників влаштували акцію пам’яті за загиблими внаслідок масштабної пожежі, що сталася напередодні Нового року. Учасники сформували на снігу фігуру у формі серця. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Жертвами вогню в барі Le Constellation стали 40 осіб, ще 119 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі швейцарська прокуратура розпочала кримінальне розслідування. Слідчі дії ведуться щодо керівництва закладу Le Constellation для встановлення причин займання та дотримання норм пожежної безпеки. 

Бенгальські вогні на пляшках із шампанським могли спричинити смертоносну пожежу на курорті у Швейцарії02.01.26, 19:38 • 6621 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Новий рік
Швейцарія