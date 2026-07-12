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В штате Юта закроют школу-интернат, где Пэрис Хилтон подверглась насилию - AP

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Власти штата Юта аннулировали лицензию школы Provo Canyon School из-за нарушений безопасности. Учреждение должно прекратить работу до 6 августа.

В штате Юта закроют школу-интернат, где Пэрис Хилтон подверглась насилию - AP

Власти американского штата Юта аннулировали лицензию школы-интерната Provo Canyon School в городе Спрингвилл, где Пэрис Хилтон, по ее словам, подвергалась насилию в подростковом возрасте. Учреждение должно прекратить работу до 6 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В Департаменте здравоохранения и социальных служб штата заявили, что школа не обеспечила надлежащих условий для охраны здоровья и безопасности воспитанников.

Решение об аннулировании лицензии вступило в силу в понедельник. У учреждения есть 15 дней, чтобы потребовать проведения слушания в профильном департаменте.

Среди нарушений, зафиксированных с 2025 года, называют недостаточное количество сотрудников, необоснованное применение физического сдерживания, агрессивный контакт с воспитанником, ненадлежащий уход, а также несвоевременную проверку сотрудников и кандидатов на работу.

В мае власти штата уже вводили временные ограничения на работу школы. Причиной стало то, что сотрудники учреждения не обеспечили немедленной медицинской помощи ученику с серьезными травмами.

Директор отдела лицензирования и проверок Департамента здравоохранения и социальных служб Юты Шеннон Томан-Блэк сообщила, что школа должна закрыться до 6 августа. Владельцы учреждения не смогут повторно подать заявку на получение лицензии в течение пяти лет.

По ее словам, до закрытия департамент продолжит еженедельные проверки и контроль за соблюдением установленных требований.

Пэрис Хилтон заявила, что решение властей подтвердило многолетние свидетельства бывших воспитанников учреждения.

Более пятидесяти лет дети рассказывали о насилии, халатности и травмах. Сегодня штат подтвердил то, что пострадавшие знали все это время: Provo Canyon School не смогла защитить детей, находившихся под ее опекой

- сказала Хилтон.

Она добавила, что сама была одной из воспитанниц этой школы.

Я знаю, что значит звать на помощь и верить, что никто не придет. Сегодня дети, которые все еще находятся в этом учреждении, знают, что наконец-то кто-то придет их защитить

- заявила она.

Контекст

Пэрис Хилтон провела в Provo Canyon School почти год в конце 1990-х годов. Она утверждает, что сотрудники учреждения били ее, наблюдали за ней во время приема душа, давали неизвестные препараты и запирали без одежды в комнате.

Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть03.03.26, 14:11 • 56524 просмотра

Александра Василенко

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