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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 112556 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 126495 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 128315 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Шосткинской громаде на Сумщине дроны рф повредили объекты инфраструктуры

В Шосткинской громаде на Сумщине дроны рф повредили объекты инфраструктуры

Киев  •  УНН

09:04 • 488 просмотра

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Силы ПВО уничтожили 8 дронов-камикадзе над Шосткинской громадой, всего 11 над Сумской областью. В результате атаки повреждена инфраструктура, пострадавших нет.

В Сумской области силы противовоздушной обороны сегодня, 3 ноября, уничтожили 8 беспилотников типа "Shahed" над Шосткинской громадой. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА. 

Сегодня, 3 ноября над Шосткинской громадой подразделениями ПВО Национальной гвардии и добровольцев уничтожено 8 вражеских БпЛА типа "Шахед". Большинство взрывов, которые слышали жители громады - это была работа наших зенитчиков. К сожалению, в результате вражеской атаки получили повреждения объекты инфраструктуры громады

- говорится в сообщении ОВА. 

Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий атаки россиян.

Дополнение

Всего в небе над Сумщиной сегодня было уничтожено 11 вражеских "шахедов".

За прошедшие сутки оккупанты совершили 29 обстрелов Сумской области, в результате которых зафиксировано 60 взрывов. Атаки проводились с использованием дронов, минометов, артиллерии и авиации по 9 громадам региона.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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