В Шосткинской громаде на Сумщине дроны рф повредили объекты инфраструктуры

Силы ПВО уничтожили 8 дронов-камикадзе над Шосткинской громадой, всего 11 над Сумской областью. В результате атаки повреждена инфраструктура, пострадавших нет.

В Сумской области силы противовоздушной обороны сегодня, 3 ноября, уничтожили 8 беспилотников типа "Shahed" над Шосткинской громадой. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА. Сегодня, 3 ноября над Шосткинской громадой подразделениями ПВО Национальной гвардии и добровольцев уничтожено 8 вражеских БпЛА типа "Шахед". Большинство взрывов, которые слышали жители громады - это была работа наших зенитчиков. К сожалению, в результате вражеской атаки получили повреждения объекты инфраструктуры громады - говорится в сообщении ОВА. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий атаки россиян. Дополнение Всего в небе над Сумщиной сегодня было уничтожено 11 вражеских "шахедов". За прошедшие сутки оккупанты совершили 29 обстрелов Сумской области, в результате которых зафиксировано 60 взрывов. Атаки проводились с использованием дронов, минометов, артиллерии и авиации по 9 громадам региона.