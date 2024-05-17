В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

Значительная часть временно оккупированного Севастополя осталась без света после ночной атаки дронов на полуостров. российские "власти" говорят, что восстановление энергосистемы города займет около суток, пишет УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

"Значительная часть Севастополя будет без электроснабжения - так действуют "осколки БПЛА" при падении на электроподстанцию 330 кВ", - пишет "Крымский ветер".

В соцсети публикуют график отключения электроэнергии на территории города Севастополя. В нем несколько десятков улиц.

По данным российских "властей" восстановление энергосистемы Севастополя займет около суток.

Напомним

В российском оборонном ведомстве заявляют, что средствами ПВО якобы уничтожен и перехвачен 51 БпЛА над территорией Крымского полуострова.