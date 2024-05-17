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У Севастополі частковий блекаут після нічної атаки БПЛА

У Севастополі частковий блекаут після нічної атаки БПЛА

Київ • УНН

 • 119195 перегляди

Значна частина тимчасово окупованого Севастополя залишилася без електрики після нічної атаки безпілотників, і на відновлення енергосистеми міста знадобиться близько доби.

Значна частина тимчасово окупованого Севастополя залишилась без світла після нічної атаки дронів на півострів.  російська "влада" каже, що відновлення енергосистеми міста займе близько доби, пише УНН із посиланням на "Кримський вітер". 

"Значна частина Севастополя буде без електропостачання - так діють "осколки БПЛА" при падінні на електропідстанцію 330 кВ", - пише "Кримський вітер". 

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У соцмережі публікують графік відключення електроенергії на території міста Севастополя.  У ньому кілька десятків вулиць. 

За даними російської "влади" відновлення енергосистеми Севастополя займе близько доби. 

Нагадаємо 

У російському оборонному відомстві заявляють, що засобами ППО нібито знищено і перехоплено 51 БпЛА над територією Кримського півострова

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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