В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно

В минобороны рф утверждают, что за ночь на 17 мая противовоздушная оборона "уничтожила и перехватила" 102 беспилотника над территорией рф и крымом. 51 из них - якобы сбили над полуостровом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мо рф в Telegram.

Детали

В российском оборонном ведомстве заявляют, что средствами ПВО якобы уничтожено и перехвачено пятьдесят один БпЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БпЛА над территорией краснодарского края, шесть дронов над территорией белгородской области и один БпЛА над курской областью.

Кроме того, в мо рф уверяют, что в течение ночи морской авиацией и патрульными катерами черноморского флота якобы уничтожено шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Также росСМИ писали, что в рф вспыхнул пожар в туапсинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним

В ночь с 14 на 15 мая во временно оккупированном Крыму ЗРК-С-400, 2 самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Бельбек" были поражены в результате атаки накануне, 2 российских военнослужащих погибли, 13 пострадали.