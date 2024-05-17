В росії заявляють про нібито атаку вночі понад 100 дронами: що відомо
Київ • УНН
росія стверджує, що знищила і перехопила 102 безпілотники над територією рф та Кримом, а також шість безпілотних катерів у Чорному морі в ніч на 17 травня.
У міноборони рф стверджують, що за ніч на 17 травня протиповітряна оборона "знищила і перехопила" 102 безпілотники над територією рф та Кримом. 51 з них - буцімто збили над півостровом. Про це УНН повідомляє із посиланням на мо рф у Telegram.
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В російському оборонному відомстві заявляють, що засобами ППО нібито знищено і перехоплено п'ятдесят один БпЛА над територією Кримського півострова, сорок чотири БпЛА над територією краснодарського краю, шість дронів над територією бєлгородської області та один БпЛА над курською областю.
Крім того, у мо рф запевняють, що протягом ночі морською авіацією і патрульними катерами чорноморського флоту буцімто знищено шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.
Раніше повідомлялось, що у ніч на 17 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Також росЗМі писали, що у рф спалахнула пожежа в туапсинському нафтопереробному заводі після атаки безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо
У ніч із 14 на 15 травня у тимчасово окупованому Криму ЗРК-С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі "Бельбек" були вражені в результаті атаки напередодні, 2 російських військовослужбовців загинули, 13 постраждали.