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В сети показали разрушения на российском заводе "Прогресс" после "встречи" с украинскими ракетами "Фламинго"

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Обнародовано видео разрушений завода ВНИИР-Прогресс в рф после удара ракетами FP-5 Фламинго. Это предприятие производит антенны Комета для ракет и БПЛА.

В сети показали разрушения на российском заводе "Прогресс" после "встречи" с украинскими ракетами "Фламинго"

В сети показали разрушения на российском заводе "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах "после встречи с украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Видео обнародовал Telegram-канал Exilenova+, передает УНН.

Завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах после встречи с украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Предприятие производит навигационное оборудование, GNSS-приемники и антенны "Комета" для БПЛА, крылатых и баллистических ракет рф 

- говорится в подписи к видео.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение ракетами FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point военного завода в Чебоксарах, как и поражение Куйбышевского НПЗ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирской области в рф. 

Украина ранее уже наносила удары по заводу "Прогресс". В частности, в ночь на 5 мая подразделения ВСУ, в том числе 19-я ракетная бригада, нанесли удар по предприятию, расположенному более чем в 900 км от границы Украины. Для атаки применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" производства украинской компании Fire Point, а утром объект дополнительно атаковали дальнобойные беспилотники.

Важнейшей продукцией предприятия являются помехозащищенные антенны спутниковой навигации "Комета-М". Именно эти компоненты обеспечивают навигацию российских средств поражения.

Их используют в дронах типа "Шахед", управляемых авиабомбах (КАБ), разведывательных БПЛА, а также в крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах "Искандер".

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
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Шахед-136
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Владимир Зеленский
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