Все цифровые сервисы и функции снова работают в обычном режиме и заверили клиентов, что "все средства и данные в полной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank, пишет УНН.

Технические трудности, с которыми мы столкнулись сегодня утром, успешно преодолены. Все цифровые сервисы и функции снова работают в обычном режиме, говорится в сообщении.

В Sense Bank заверили:

Все средства и данные в полной безопасности

Сбой не связан с DDoS-атакой или другими враждебными действиями

Причина инцидента - мировой IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows

Напомним

В работе мобильного оператора Vodafone и банков Sense Bank и Monobank произошел сбой. Проблемы включали невозможность совершения звонков и недоступность банковских услуг в мобильных приложениях.