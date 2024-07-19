Sense Bank сообщил о восстановлении всех цифровых сервисов после утреннего сбоя. Банк заверил, что средства и данные клиентов в безопасности, а причиной инцидента стал мировой IT-сбой, не связанный с кибератакой.
Все цифровые сервисы и функции снова работают в обычном режиме и заверили клиентов, что "все средства и данные в полной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank, пишет УНН.
Технические трудности, с которыми мы столкнулись сегодня утром, успешно преодолены. Все цифровые сервисы и функции снова работают в обычном режиме,
В Sense Bank заверили:
Напомним
В работе мобильного оператора Vodafone и банков Sense Bank и Monobank произошел сбой. Проблемы включали невозможность совершения звонков и недоступность банковских услуг в мобильных приложениях.