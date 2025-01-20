В санкт-петербурге сгорел задействованный в логистике армии рф локомотив: ГУР показало видео
Киев • УНН
В трамвайном депо «Ручьи» в Санкт-Петербурге сожгли локомотив 3M62У, который использовался для логистики российской армии. Локомотив полностью выгорел и восстановлению не подлежит.
В санкт-петербурге в рф сожгли российский локомотив - он выгорел дотла, сообщили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
"18 января 2025 года в трамвайном депо "ручьи" города санкт-петербург на россии уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии. Огонь уничтожил всю систему управления", - сообщили в ГУР, показав видео.
Как отмечается, локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит.
"Сопротивление преступной войне россии против Украины продолжается!" - отметили в ГУР.
"Тактика тысячи порезов": ГУР показало, как в этом году горело в рф от москвы до сибири31.12.24, 14:56 • 19880 просмотров