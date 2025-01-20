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В санкт-петербурге сгорел задействованный в логистике армии рф локомотив: ГУР показало видео

В санкт-петербурге сгорел задействованный в логистике армии рф локомотив: ГУР показало видео

Киев  •  УНН

 • 6868 просмотра

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В трамвайном депо «Ручьи» в Санкт-Петербурге сожгли локомотив 3M62У, который использовался для логистики российской армии. Локомотив полностью выгорел и восстановлению не подлежит.

В санкт-петербурге в рф сожгли российский локомотив - он выгорел дотла, сообщили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"18 января 2025 года в трамвайном депо "ручьи" города санкт-петербург на россии уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии. Огонь уничтожил всю систему управления", - сообщили в ГУР, показав видео.

Как отмечается, локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит.

"Сопротивление преступной войне россии против Украины продолжается!" - отметили в ГУР.

"Тактика тысячи порезов": ГУР показало, как в этом году горело в рф от москвы до сибири31.12.24, 14:56 • 19880 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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