В санкт-петербурге сгорел задействованный в логистике армии рф локомотив: ГУР показало видео

В санкт-петербурге в рф сожгли российский локомотив - он выгорел дотла, сообщили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"18 января 2025 года в трамвайном депо "ручьи" города санкт-петербург на россии уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии. Огонь уничтожил всю систему управления", - сообщили в ГУР, показав видео.

Как отмечается, локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит.

"Сопротивление преступной войне россии против Украины продолжается!" - отметили в ГУР.

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