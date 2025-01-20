У санкт-петербурзі згорів залучений у логістику армії рф локомотив: ГУР показало відео

У санкт-петербурзі в рф спалили російський локомотив - він вигорів дощенту, повідомили у ГУР МОУ у понеділок, пише УНН.

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"18 січня 2025 року у трамвайному депо "руч’ї" міста санкт-пєтєрбурґ на росії знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії. Вогонь знищив усю систему управління", - повідомили у ГУР, показавши відео.

Як зазначається, локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає.

"Спротив злочинній війні росії проти України триває!" - наголосили у ГУР.

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