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У санкт-петербурзі згорів залучений у логістику армії рф локомотив: ГУР показало відео

У санкт-петербурзі згорів залучений у логістику армії рф локомотив: ГУР показало відео

Київ • УНН

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У трамвайному депо "Руч'ї" в Санкт-Петербурзі спалили локомотив 3M62У, який використовувався для логістики російської армії. Локомотив повністю вигорів і відновленню не підлягає.

У санкт-петербурзі в рф спалили російський локомотив - він вигорів дощенту, повідомили у ГУР МОУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

"18 січня 2025 року у трамвайному депо "руч’ї" міста санкт-пєтєрбурґ на росії знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії. Вогонь знищив усю систему управління", - повідомили у ГУР, показавши відео.

Як зазначається, локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає.

"Спротив злочинній війні росії проти України триває!" - наголосили у ГУР.

"Тактика тисячі порізів": ГУР показало, як цього року горіло в рф від москви до сибіру31.12.24, 14:56 • 20104 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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