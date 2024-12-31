"Тактика тисячі порізів": ГУР показало, як цього року горіло в рф від москви до сибіру

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, "як горіла терористична росія у 2024-му", вказавши на "тактику тисячі порізів", пише УНН.

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"Розпочата росією геноцидна війна проти України спричинила різке зростання кількості пожеж на території держави-агресора. Віддалений псячий гавкіт, пронизана звуком спалаху ніч, характерне потріскування вогню, запах розплавлених дротів - так горіли релейні шафи для управління залізничним рухом, трансформатори, обладнання для зв’язку та інші об’єкти, що забезпечують потреби російської окупаційної армії, зокрема логістику", - зазначили у ГУР у соцмережах.

"Широка географія інцидентів на росії у 2024 році - від москви і санкт-пєтєрбурґа до омска, красноярска, новосібірска та алтайского краю - вказує на тактику тисячі порізів, що уповільнює російську воєнну машину, змушуючи московитських вождів витрачати ресурси на усунення проблем, але вогонь не згасає - рух опору путінському режиму продовжує діяти. Слава Україні!" - наголосили у ГУР.

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