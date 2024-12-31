"Тактика тысячи порезов": ГУР показало, как в этом году горело в рф от москвы до сибири
Киев • УНН
В ГУР продемонстрировали результаты пожаров на российских объектах военной инфраструктуры в 2024 году. Пожары охватили территорию от Москвы до Сибири, повреждая логистические и коммуникационные объекты.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, "как горела террористическая россия в 2024-м", указав на "тактику тысячи порезов", пишет УНН.
Детали
"Начатая россией геноцидная война против Украины вызвала резкий рост количества пожаров на территории государства-агрессора. Отдаленный собачий лай, пронизанная звуком вспышки ночь, характерное потрескивание огня, запах расплавленных проводов - так горели релейные шкафы для управления железнодорожным движением, трансформаторы, оборудование для связи и другие объекты, обеспечивающие потребности российской оккупационной армии, в частности логистику", - отметили в ГУР в соцсетях.
"Широкая география инцидентов в россии в 2024 году - от москвы и санкт-Петербурга до омска, красноярска, новосибирска и алтайского края - указывает на тактику тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину, заставляя московитских вождей тратить ресурсы на устранение проблем, но огонь не угасает - движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать. Слава Украине!" - отметили в ГУР.
Сгорел «феникс»: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной территории Донецкой области29 дек. 2024, 13:44 • 34131 просмотр