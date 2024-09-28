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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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В самарской области из-за взрыва жележнодорожного моста останавливали движение поездов

В самарской области из-за взрыва жележнодорожного моста останавливали движение поездов

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 17:58  •  6613 просмотра

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На ж/д мосту в кинеле движение грузовых поездов приостановлено из-за "незаконного вмешательства", пути не повреждены, пострадавших нет.

На железнодорожном мосту в районе города кинель самарской области произошел взрыв, движение поездов на этом участке временно остановлено. Об этом сообщили местные власти, пишет УНН.

Детали

В сообщении говорится, что в результате "сильного хлопка" повреждены "островки безопасности" на мосту. Сами железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет.

Руководство местной железной дороги заявило о приостановке движения поездов на участке "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Сообщается, что было приостановлено движение грузовых поездов.

Напомним

На перегоне "шерекино-канышевка" в курской области рф произошел взрыв, который повредил железнодорожное полотно. Инцидент произошел 24 сентября, пострадавших нет.

В ГУР подтвердили ликвидацию российского полковника рф, причастного к подготовке операторов "шахедов"28 сентября 2024, 12:37 • 17714 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война