В самарской области из-за взрыва жележнодорожного моста останавливали движение поездов
Киев • УНН
На ж/д мосту в кинеле движение грузовых поездов приостановлено из-за "незаконного вмешательства", пути не повреждены, пострадавших нет.
На железнодорожном мосту в районе города кинель самарской области произошел взрыв, движение поездов на этом участке временно остановлено. Об этом сообщили местные власти, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что в результате "сильного хлопка" повреждены "островки безопасности" на мосту. Сами железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет.
Руководство местной железной дороги заявило о приостановке движения поездов на участке "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Сообщается, что было приостановлено движение грузовых поездов.
Напомним
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