В самарской области из-за взрыва жележнодорожного моста останавливали движение поездов

На железнодорожном мосту в районе города кинель самарской области произошел взрыв, движение поездов на этом участке временно остановлено. Об этом сообщили местные власти, пишет УНН.

Детали

В сообщении говорится, что в результате "сильного хлопка" повреждены "островки безопасности" на мосту. Сами железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет.

Руководство местной железной дороги заявило о приостановке движения поездов на участке "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Сообщается, что было приостановлено движение грузовых поездов.

Напомним

На перегоне "шерекино-канышевка" в курской области рф произошел взрыв, который повредил железнодорожное полотно. Инцидент произошел 24 сентября, пострадавших нет.

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