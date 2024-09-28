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У самарській області через вибух залізничного мосту зупиняли рух поїздів

У самарській області через вибух залізничного мосту зупиняли рух поїздів

Київ • УНН

 • 25031 перегляди

На залізничному мосту в кінелі рух вантажних поїздів зупинено через "незаконне втручання", колії не пошкоджено, постраждалих немає.

На залізничному мосту в районі міста кинель самарської області стався вибух, рух поїздів на цій ділянці тимчасово зупинено. Про це повідомила місцева влада, пише УНН.

Деталі

У повідомленні йдеться, що внаслідок "сильного хлопка" пошкоджено "острівці безпеки" на мосту. Самі залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає.

Керівництво місцевої залізниці заявило про припинення руху поїздів на ділянці "у зв'язку з незаконним втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту". Повідомляється, що було призупинено рух вантажних поїздів.

Нагадаємо

На перегоні "шерекіно-канишевка" в курській області рф стався вибух, який пошкодив залізничне полотно. Інцидент стався 24 вересня, постраждалих немає.

В ГУР підтвердили ліквідацію російського полковника рф, причетного до підготовки операторів "шахедів"28.09.2024, 15:37 • 34461 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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