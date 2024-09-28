У самарській області через вибух залізничного мосту зупиняли рух поїздів
Київ • УНН
На залізничному мосту в кінелі рух вантажних поїздів зупинено через "незаконне втручання", колії не пошкоджено, постраждалих немає.
На залізничному мосту в районі міста кинель самарської області стався вибух, рух поїздів на цій ділянці тимчасово зупинено. Про це повідомила місцева влада, пише УНН.
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У повідомленні йдеться, що внаслідок "сильного хлопка" пошкоджено "острівці безпеки" на мосту. Самі залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає.
Керівництво місцевої залізниці заявило про припинення руху поїздів на ділянці "у зв'язку з незаконним втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту". Повідомляється, що було призупинено рух вантажних поїздів.
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