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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рядах ТЦК на Волыни задержали "крота" российского гру - СБУ

В рядах ТЦК на Волыни задержали "крота" российского гру - СБУ

Киев  •  УНН

08:29 • 3177 просмотра

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На Волыни разоблачили военнослужащего ТЦК, который пытался передавать врагу информацию о расположении объектов ВСУ. Агента, по данным СБУ, завербовала российская разведка, ему грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании "крота" российского гру в рядах ТЦК на Волыни, пишет УНН.

Детали

"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии командования Вооруженных сил Украины задержала российского агента, который готовил новую серию воздушных ударов рф по Волыни. Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК. По материалам дела, его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки рф (более известной как гру)", - сообщили в СБУ.

Как свидетельствуют материалы производства, фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции. "Чтобы выполнить эту задачу агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов", - сообщили в СБУ.

Также, по данным СБУ, он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для осуществления вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО.

"Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере", - указали в спецслужбе.

Военная контрразведка СБУ, как указано, разоблачила российского агента, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ: агент фсб шпионил на Покровском направлении под видом волонтера ООН28 октября 2024, 08:22 • 14637 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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