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В Румынии продолжаются протесты: более 500 тыс. граждан требуют отставки правительства

Киев • УНН

 • 7926 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Около полумиллиона граждан Румынии вышли на улицы Румынии в шестой день антиправительственных протестов, в том числе 300 000 в Бухаресте. Протестующие требуют отставки правительства, премьер Сорин Гриндяну уже заявил, что не покинет пост, передает УНН со ссылкой на Digi24.

В Румынии продолжаются протесты: более 500 тыс. граждан требуют отставки правительства

Отмечают, что это самый большой митинг с декабрьской революции 1989 года, которая привела к свержению режима Николае Чаушеску.

Протестующие требуют отставки правительства, премьер Сорин Гриндяну уже заявил, что не покинет пост.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабинет отказался от указа, послужившего основанием для протеста, который мог привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии.

Наибольший протест проходит в Бухаресте перед зданием Кабмина, где собрались около 300 000. Люди продолжают приходить на площадь. Митинги проходят мирно.

Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Такую акцию поддержали и в других городах страны.

Протестующие выполняют каждый час гимн Румынии. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгнев.

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