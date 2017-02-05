В Румунії продовжуються протести: більше 500 тис. громадян вимагають відставки уряду

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Близько півмільйона громадян Румунії вийшли на вулиці Румунії в шостий день антиурядових протестів, в тому числі 300 тисяч в Бухаресті. Протестуючі вимагають відставки уряду, прем’єр Сорін Гріндяну вже заявив, що не покине пост, передає УНН з посиланням на Digi24.