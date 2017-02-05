В Румунії продовжуються протести: більше 500 тис. громадян вимагають відставки уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Близько півмільйона громадян Румунії вийшли на вулиці Румунії в шостий день антиурядових протестів, в тому числі 300 тисяч в Бухаресті. Протестуючі вимагають відставки уряду, прем’єр Сорін Гріндяну вже заявив, що не покине пост, передає УНН з посиланням на Digi24.
Зазначають, що це найбільший мітинг з грудневої революції 1989 року, яка призвела до повалення режиму Ніколае Чаушеску.
Протестуючі вимагають відставки уряду, прем’єр Сорін Гріндяну вже заявив, що не покине пост.
Мітинги проходять, незважаючи на те що в неділю кабінет відмовився від указу, що став підставою для протесту, який міг привести до звільнення з в’язниць засуджених за корупційними справами прихильників правлячої партії.
Найбільший протест проходить в Бухаресті перед будівлею Кабміну, де зібралися близько 300 тисяч. Люди продовжують приходити на площу. Мітинги проходять мирно.
Маніфестанти провели своєрідний флешмоб і запалили одночасно екрани мобільних телефонів і ліхтарики. Таку акцію підтримали і в інших містах країни.
Протестуючі виконують щогодини гімн Румунії. В руках у маніфестантів плакати з гаслами, спрямованими проти уряду і правлячої Соціал-демократичної партії на чолі з Лівіу Драгнев.